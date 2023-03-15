Silahla vuruldu, hastaneye giderken kaza yaptı

İncilli Mahallesi Mevlana Caddesi üzeri Tapu ve Kadastro Müdürlüğü önünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı İ.A. ile S.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması sonrasında İ.A. yanında bulunan silahlı S.E.'ye ateş ederek yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralı halde aracına binen ve hastaneye giden S.E., Aziziye Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde seyir halindeyken otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan 34 JA 2221 plakalı Honda marka otomobil, yoldan çıkarak zemin katta bulunan evin balkonuna adeta ok gibi saplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BİR SES GELDİ, DAHA SONRASINDA KUŞ GİBİ GİTTİ"



Kazanın oluşunu anlatan Ünzüle Gökgöz, "Karşımızdaki araba sakin bir şekilde geliyordu. Sanırım ağaca vurdu bir ses geldi, daha sonrasında kuş gibi gitti, onu anlatamam birebir yaşadım. İndiği gibi balkona çarptı" derken evin kardeşinin olduğunu aktaran Nermin Şirin, "Kardeşimin evi, her iki tarafa da geçmiş olsun diyorum. Kardeşim aradı beni eve bakmamı söyledi. Evde oturan yoktu, annem ve kız kardeşim İstanbul'daydı iyi ki yoklar burada çünkü sürekli onlar balkonda oturuyorlardı" dedi.