Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sokakta silahla etrafa rastgele ateş eden kişi yakalandı

Adana'da, sokakta silahla etrafa rastgele ateş eden 3 şüpheliden biri polis tarafından saklandığı metruk binada yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde eli silahlı üç kişinin dolaştığı ve etrafa rastgele ateş açtığı ihbarı üzerine olay yerine asayiş ekiplerinin yanı sıra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler sevk edildi.

Zanlıların ara sokaklara kaçtığı bilgisini alan ekipler, eşkal bilgilerini tespit ettikleri bu kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kaçtığı sokak ile bağlantısı bulunan diğer sokakların girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem alan polisler, kaçan kişilerin metruk binalara saklanmış olabileceğini değerlendirerek aramaları buralara yoğunlaştırdı. Metruk bir binanın etrafını çeviren polislerden bazıları girişte önlem alırken içeri giren ekipler, yaptıkları aramada bir şüpheliyi gözaltına aldı.

K.S. (19) kelepçelenerek polis aracına bindirilirken bazı mahalle sakinleri bu kişiye tepki gösterdi.

Polis kaçan diğer iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta 6 film vizyona girecek

Bu hafta 6 film vizyona girecek

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA