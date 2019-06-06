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Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile Saklıgöl'de turistlik amaçla kullanılan çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü.

  • DHA
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Göle düşen insanlara ilk önce çevredekiler yardım etti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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