Şile'de denize giren 2 kişi boğuldu

Şile Sofular köyüne gelen üç kişi denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 3 kişinin yardımına çevredekiler konuştu. Bir kişi son anda kurtarılırken diğer 2 kişi boğuldu. Boğulan Gökhan İspirli ve Soner Yalvaç'ın cesetleri incelemenin ardından morga götürüldü.