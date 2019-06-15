Şile'de denize giren 2 kişi boğuldu
Şile’de denize giren üç kişiden ikisinin cesedine ulaşıldı, bir kişi ise denizden sağ çıkarıldı .
- DHA
Şile Sofular köyüne gelen üç kişi denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 3 kişinin yardımına çevredekiler konuştu. Bir kişi son anda kurtarılırken diğer 2 kişi boğuldu. Boğulan Gökhan İspirli ve Soner Yalvaç'ın cesetleri incelemenin ardından morga götürüldü.
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