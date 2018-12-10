Silivri'de 20 gündür kuş ölümleri yaşanıyor
İstanbul Silivri'de cezaevi ile Kınalı gişeler arasında yaklaşık 20 gündür nedeni bilinmeyen kuş ölümleri yaşanıyor. Doğan, Şahin, Atmaca, Baykuş gibi kuşların ölüleri yol kenarındaki araziye serili şekilde bulunuyor. Otoyol ayrımından kamyoncuların kullandığı kantar mevkii yönüne doğru arazi kenarında ölü şekilde bulunan kuşların ölüm nedeni araştırılıyor.
İstanbul Silivri'de kamyoncuların kullandığı Kınalı gişeler ile kantar mevkii arasındaki yol kenarında bir aydan beri yırtıcı kuşların ölülerine rastlanılıyor. Yol yakınlarındaki arazi üzerinde ölüleri bulunan kuşların hangi nedenle öldükleri konusu araştırılıyor.
Bölgede uzun süredir taşımacılık yapan kamyon şoförü Ali Akgül, 1.5 ay önce ilk kez kuş ölülerini görmeye başladığını belirterek, "Sabah 9-10 arasında yük taşırken kuş ölülerine rastladım. Dönüşte aynı güzergahı kullanarak geri geliyorum. Öğleden sonra köpek, tilki gibi hayvanlar kuş ölülerini parçalayarak götürüyor. Ortalama hergün bir kuş ölüyor. En çok Doğan ölüsüne rastladım. Şahin ve Atmaca ölülerine de sık rastlıyorum. Birkaç kez gri, kahverengi renkli doğan ölüsünü buldum. Şu ana kadar 30'dan fazla kuş ölüsü tespit ettim" diye konuştu.
(Sabah)
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