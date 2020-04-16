İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9525
  • EURO
    7,5462
  • ALTIN
    383.711
  • BIST100
    96249.1
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Silivri'de 50 metre yüksekten düşen genç yaralandı
Yaşam

Silivri'de 50 metre yüksekten düşen genç yaralandı

SİLİVRİ'de arkadaşlarıyla gezintiye çıkan 20 yaşındaki genç 50 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü.

DHA16 Nisan 2020 Perşembe 22:12 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 22:12
ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Silivri Fatih Mahallesi Kalepark mevkiinde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan 20 yaşındaki Ahmet Soner Çam dengesini kaybederek 50 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, araç ulaşımı olmadığı yerden ambulansın bulunduğu noktaya sedyeyle götürüldü. Ardından ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rusya'da korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.