Silivri'de arkadaşlarıyla sokakta yürüyen genç pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı
Silivri'de arkadaşlarıyla sokakta yürüyen 16 yaşındaki Savaş A. pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredeki bir esnaf tarafından yaralı olarak kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Ortaçeşme Mevkii'nde meydana geldi. Arakdaşlarıyka sokakta yürüyen 16 yaşındaki Savaş A., başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırgan köpek, kaçarak markete sığınan Savaş A.'yı yere savurdu.
O sırada marketin sahibi Recai Açıkgöz, tasmaya bağlı ipinden tutarak köpeği uzaklaştırdı. Kolundan ve ayağından ısırılarak yaralanan Savaş A. market sahibi Açıkgöz tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaralı genç Savaş A. "Arkamızdan pitbull köpek koştu, biz de korkup markete girdik. Köpek beni yere atıp parçaladı. Elimi kolumu çekti, abi olmasaydı beni parçalardı.
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