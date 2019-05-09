19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,2092
  • 6,9593
  • 256.43
  • 89.460
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Silivri’de ölü caretta caretta kıyıya vurdu

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağası caretta caretta, ölü olarak Silivri’de kıyıya vurdu. Akdeniz sularında yaşadığı bilinen caretta caretta’nın Marmara’da kıyıya vurması görenleri hayrete düşürdü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Akdeniz sularında yaşadığı bilinen ve nadiren Ege’de görülen deniz kaplumbağası caretta caretta Silivri’de kıyıya vurdu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve korunan türler arasında gösterilen caretta caretta’nın 35 yıldır görülmediği Marmara Denizinde ölü olarak kıyıya vurması dikkat çekti. Silivri Gümüşyaka Mahallesinde sahil şeridinde caretta caretta olduğu ihbarını alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) yetkilileri hareket geçti. HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı ve Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan incelemelerde bulundu. Caretta caretta'nın ölü olarak kıyıya sürüklendiğini tespit eden ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bilgi verdi. Silivri'ye gelen ekipler, inceleme yapılmak üzere caretta caretta'yı alarak İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdü.
 

"MARMARA'DA EKOBİYOLOJİK SİSTEMİN DÜZELME GÖSTERDİĞİNE İŞARET OLABİLİR"

Caretta caretta'nın Marmara denizinde görülen bir tür olmadığını söyleyen Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı, "Marmara'da nadiren görülen deniz kaplumbağaları var ancak Caretta Caretta bu türlerden değil. Yani Marmara'da 30-35 yıl önce var olduğunu biliyoruz. Bugün Silivri kıyılarında bir Caretta Caretta olduğunun bildirilmesi bizi çok heyecanlandırdı. Ancak maalesef geldiğimizde ölü olduğunu fark ettik. Bir kaç yıl önce de bu türe Marmara'da rastlanmıştı. Bu ekobiyolojik sistemde onarım olduğuna işaret ediyor olabilir. Tabi bir deniz taşıtıyla sürüklenerek gelmesi de mümkün. Bu ancak otopsi işleminden sonra belli olabilir. İhbarı aldıktan hemen sonra konuyu Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mehmet Emin Birpınar ile paylaştık. Hem kendisi, hem Tabiat Varlıklarını Koruma İzleme Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcımız, hem il müdürlerimiz, hem Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerimiz konuyla yakından ilgileniyorlar. Caretta Caretta'mız incelenmek üzere İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü. Gelecek olan rapora göre daha net konuşmak mümkün olur" dedi.

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'nin İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamasına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamasına Türkiye'den sert tepki

iPhone kullananlar dikkat! İşte o liste...

iPhone kullananlar dikkat! İşte o liste...

Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha! Fragmanda dikkat çeken detay

Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha! Fragmanda dikkat çeken detay

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Meclis sordu, Bolu Belediyesi yanıt vermedi

Meclis sordu, Bolu Belediyesi yanıt vermedi

Füzeleri yine ateşledi, komşularını korku sardı

Füzeleri yine ateşledi, komşularını korku sardı

Katar, 24 adet askeri taşıma aracını ülkeye gönderdi

Katar, 24 adet askeri taşıma aracını ülkeye gönderdi

Vicdansızlık! HDP'li belediye onları temizlik işçisi yaptı

Vicdansızlık! HDP'li belediye onları temizlik işçisi yaptı
 

POPÜLER HABERLER

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali

Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali

Müslüman futbolcular maç esnasında oruçlarını açtı

Müslüman futbolcular maç esnasında oruçlarını açtı

4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı

4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA