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Silopi'de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde aynı ailenin 60 ferdinde ani ölüme yol açabilen 'kısa QT sendromu' tespit edildi.

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Silopi ilçesinde yaşamını sürdüren Hacı Dalaman'a, aniden fenalaşması üzerine kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde çarpıntıdan ani kardiyak ölüme kadar çok değişik semptom yelpazesine sahip gen bozukluklarıyla ilişkili aritmojenik bir hastalık olan "kısa QT sendromu" teşhisi konuldu.

Daha sonra Dalaman ailesinin diğer fertleri de aynı hastanede muayene oldu.

Yapılan tetkiklerde aile fertlerinden 60'ının bu rahatsızlığı taşıdığı belirlendi.

Kalp pili takılan Hacı Dalaman yaptığı açıklamada, bu hastalığın tespit edildiği aile fertlerinden çoğuna da kalp pili takıldığını söyledi.

"Ağabeyim bu hastalıktan öldü. Yeğenim 18 yaşındayken yatağında öldü." diyen Dalaman, şunları kaydetti:

"Aile bireyleri için genetik bir araştırma yapılması lazım. Her bir tetkik için de 10 bin lira gerekiyor. Sağlık Bakanlığından ricamız bu hastalığın tedavisi için gerekli ilaçların temin edilmesi, gerekli tetkikler için yardımcı olunmasıdır. Aile bireylerimizin yüzde 80'inine kalıcı pil takılması lazım."

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Serhat Günlü, söz konusu hastalığın dünyada 6 aileye mensup 150'ye yakın kişide tespit edildiğini belirterek, genetik geçişli, ölümcül kalp ritim bozukluğu rahatsızlığını Dalaman aile bireylerinde de belirlediklerini söyledi.

Hasta Hacı Dalaman'ın yakınlarının genç yaşta öldüğünü belirtmesi üzerine, 60 kişilik aile bireylerinin tamamını hastaneye davet ederek, tarama yaptıklarını aktaran Günlü, "Dalaman ailesinden son 20 yılda 18 kişinin bu nedenle vefat ettiğini düşünüyoruz. 10 kişiye kalıcı kalp pili taktık. Şüpheli olarak düşündüğümüz hastaları da takibe alıp, genetik testlerin çalışılmasına karar verdik." diye konuştu.

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