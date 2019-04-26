20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9285
  • 6,6143
  • 243.425
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Şimdi Doğaya Dokunuş zamanı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen ‘7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması’nın tanıtım toplantısı DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Tasarım ve Yarışma Komite Üyeleri ile yarışmanın Kreatif Direktörü Uğurkan Erez’in katılımıyla dün Feriye Palace’da gerçekleşti.

  • SİNEM KARAHAN
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yarışma bu yıl ‘Doğaya Dokunuş’ teması ile tasarımda sürdürülebilirliğe dikkat çekiyor. DENİB Başkanı Memişoğlu, tasarımcıları dünyaca ünlü Denizli kumaşları kullanmaları için de teşvik ettiklerini belirtti. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması özelde Denizli olmak üzere, Türkiye genelinde ihracatı arttırmak, yeni tasarımcılar yetiştirilmesini teşvik etmek için gerçekleştiriliyor. Yarışmaya, ilgili bölümlerde okuyan, mezun, en az 2 yıllık tasarım sertifika programında eğitim alan ya da mezun 30 yaş altı tüm tasarımcılar katılabiliyor. Dereceye giren ilk üç tasarımcı para ödülünün yanı sıra patent tescil imkanı, online İngilizce eğitimi, staj ve yurt dışı tasarım eğitimi bursu imkanı kazanacak. Yarışmaya 26 Haziran’a kadar ‘www.evveplajgiyimiyarismasi.com’ adresinden başvuruda bulunulabilir. 

Eli tren kapısına sıkışan kadının yaşadığı korkunç anlar görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Düşünceleri okuyan cihaz geliştirildi

Düşünceleri okuyan cihaz geliştirildi

İstanbul emniyetinde atamalar

İstanbul emniyetinde atamalar

İngiltere Türksat uydularını destekleyecek

İngiltere Türksat uydularını destekleyecek

Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiler

Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiler

'Fransa'nın Yemen'deki silahları' haberi yapan 3 gazeteciye 'devlet sırrı' soruşturması

'Fransa'nın Yemen'deki silahları' haberi yapan 3 gazeteciye 'devlet sırrı' soruşturması

Orhan Gencebay'ın oğlu bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu bıçaklandı

Türkiye'ye çağrı yaptı

Türkiye'ye çağrı yaptı

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler çadır kuracak

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler çadır kuracak
 

POPÜLER HABERLER

Güngören Tozkoparan İmam Hatip Ortaokulu´nda patlama meydana geldi

Güngören Tozkoparan İmam Hatip Ortaokulu´nda patlama meydana geldi

SSK ve Bağkur'luya 3 maaş avans, 10 maaş kredi

SSK ve Bağkur'luya 3 maaş avans, 10 maaş kredi

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

Bir zamanlar efsaneydiler, şimdi ise...

Bir zamanlar efsaneydiler, şimdi ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA