Şimdi Doğaya Dokunuş zamanı

Yarışma bu yıl ‘Doğaya Dokunuş’ teması ile tasarımda sürdürülebilirliğe dikkat çekiyor. DENİB Başkanı Memişoğlu, tasarımcıları dünyaca ünlü Denizli kumaşları kullanmaları için de teşvik ettiklerini belirtti. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması özelde Denizli olmak üzere, Türkiye genelinde ihracatı arttırmak, yeni tasarımcılar yetiştirilmesini teşvik etmek için gerçekleştiriliyor. Yarışmaya, ilgili bölümlerde okuyan, mezun, en az 2 yıllık tasarım sertifika programında eğitim alan ya da mezun 30 yaş altı tüm tasarımcılar katılabiliyor. Dereceye giren ilk üç tasarımcı para ödülünün yanı sıra patent tescil imkanı, online İngilizce eğitimi, staj ve yurt dışı tasarım eğitimi bursu imkanı kazanacak. Yarışmaya 26 Haziran’a kadar ‘www.evveplajgiyimiyarismasi.com’ adresinden başvuruda bulunulabilir.