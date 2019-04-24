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'Şimdi Oxford ayağa geliyor'

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ilkokul öğrencilerinin yazdığı kitabın tanıtımına katılan İbrahim Tatlıses “Şimdi Oxford ayağa geliyor. Her köyümüzde okul var” dedi.

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İbrahim Tatlıses, Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir grup öğrencinin yazdığı ve geliri Şanlıurfa’da bir ilkokula bağışlanacak kitabın tanıtımına katıldı. Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 3-A sınıfı öğrencilerinin, “Minik eller büyük kalpler” adı verilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında yazdıkları “Arılar Ülkesi -2” kitabının tanıtımı Nurol Kültür Merkezi’nde yapıldı. 

BAYRAĞINIZI SEVİN

Etkinliğe katılan Tatlıses, çocukların gösterisini izledi. Tatlıses, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileri yönetmen gözüyle izlediğini ve çok beğendiğini söyledi. Sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Tatlıses, projeye sahip çıkıp desteklemeye devam belirtti. Yeni neslin çok zeki ve akıllı olduğuna dikkati çeken Tatlıses, şunları söyledi: “Ben okula gidemedim, öğretmenim olmadı. Benim okulum olmadı. Oxford vardı da biz mi okumadık yani? Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı sağ olsun bir yerde anlatıyor diyor ki ‘Bir dostumun dediği gibi Oxford vardı da biz mi gitmedik?’ Şimdi Oxford ayağa geliyor. Hakikaten her köyümüzde okul var şimdi. Çok iyi bir ülkede yaşıyorsunuz. Memleketinizi, bayrağınızı, annenizi, babanızı, arkadaşlarınızı sevin.” Sınıfın öğretmeni Mahire Demirsoy ise bin 500 adet basılan kitabın gelirinin Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Hırbetsode İlkokulu’na bağışlanacağını belirtti.

MİT, Sincar´da yakaladı

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