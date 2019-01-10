Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
- AA
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gerze ilçesi açıklarında Karadeniz'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.
Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. 4-5 kişi olduğu sanılan teknedeki kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.
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