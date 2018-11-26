Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sinop'a özgü kotraların ünü ülke sınırlarını aştı

Sinop’ta el işçiliğiyle yapılan kotralar yurt dışından bile rağbet görüyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sinop’ta el işçiliğiyle kotra yapan 53 yaşındaki Sinan Demir, küçük yaşlarda başladığı bu işi yaşatmaya çalışıyor. Demir, maket gemi ve tekneleri, gerçeğini aratmayan şekilde tüm ayrıntılarıyla yapıyor. Sinop'a özgü kotraların ünü ülke sınırlarını aştı. Kotralara Almanya'dan bile talep geliyor. 
 
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinan Demir, “İlk önce ormandan ağacı seçiyoruz. Hangisi daha iyi işlenir diye. Daha sonra ağaçlar atölyeye geliyor. Ağaçları hangi şekilde kesebileceğimizi belirliyoruz daha sonra ise kurutmaya bırakıyoruz. Daha sonra işleme giriyor. Yaptığımız kotraları, Almanya’ya fazla miktarda gönderiyoruz. Kıbrıs, Alanya, Kuşadası’na gönderiyoruz” dedi.
 
 
“En çok rağbet gören Atatürk kotrası”
 
Yaptığı kotralara en çok rağbetin Atatürk kotrasına olduğunu belirten Demir, “Atatürk’ün resmini kotralara yapıştırdık. Daha çok rağbet görmeye başladı. İlgi çok. El emeği olduğu için ilgi çok. Dünyada olmadığı için bu işler tek olduğu için çok rekabet var. Kotralar, Sinop’a özgü. Çok mücadele ettik. Kotraları Sinop’un simgesi haline getirdik” dedi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kuşadası´nda bir kişi sevgilisini dakikalarca tekmeledi

Kuşadası´nda bir kişi sevgilisini dakikalarca tekmeledi

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA