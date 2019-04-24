Sinop'ta 3 kişinin öldüğü belirtilen yangında, 2 kişinin cesedi kayıp

Olay, pazartesi günü saat 15.30 sıralarında Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde Erdal Özkaya'ya ait tek katlı ahşap evde meydana geldi. Altında ahır bulunan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev kül oldu. Yangın sırasında Nurten Özkaya ve oğlu Ramazan ile eşi Erdal Özkaya'nın anneannesi Hanife Özcan'ın evde bulunduğu belirtildi. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme yapan ekipler, insan kemikleri buldu.

'BİZ YANIYORUZ, KURTARIN'

Ahırdaki 5 hayvanın da telef olduğu yangın sırasında, Nurten Özkaya'nın, alevlerin sardığı evden çıkamayacaklarını anlayınca yakınlarını telefonla arayarak, "Biz yanıyoruz, kurtarın" dediği ortaya çıktı. Ancak yardıma koşan ailenin yakınlarının ve köylülerin alevlere müdahale edemediği belirlendi.

VALİLİK: BİR CESET BULUNDU

Yangınla ilgili soruşturma sürerken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Evin enkazında bulunan yanmış haldeki kemiklerin Hanife Özcan'a ait olduğu, Nurten Özkaya ve oğlu Ramazan'ın cesetlerinin ise bulunamadığı iddia edildi. Kayıp olduğu ileri sürülen anne ve oğlunun yangında evde olup olmadığını araştıran jandarma ekipleri komşuların ifadelerine başvuruyor.

Diğer taraftan, olay sırasında Hanife Özcan ile Nurten Özkaya ve oğlu Ramazan'ın evde ayrı odalarda oldukları, dışarı kaçmaya çalışırken aynı odaya gitmiş olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi. 3 kişinin kemiklerinin karışmış olabileceği öne sürüldü.

Sinop Valiliği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada çok yönlü adli soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilerek, şöyle denildi: "Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde meydana gelen ev yangını olayında kesin olmamakla birlikte içeride bulunduğu tahmin edilen şahısların Hanife Özcan, Ramazan Özkaya ve Nurten Özkaya olduğu, vatandaş beyanlarından anlaşılmaktadır. Bir ceset bulunmuş olup, diğerleri için arama çalışmaları devam etmektedir."