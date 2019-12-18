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Yaşam

Sinop'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA18.12.2019  09:58 - Güncelleme: 18.12.2019  09:58
Kaza, saat 00.00 sıralarında Çarşak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametinden Durağan'a doğru seyir halinde olan Bekir Kılıçoğlu (48) idaresindeki 37 ED 382 plakalı otomobil, Çarşak Deresi Köprüsü'ne aracın sağ ön kısmından çarptı. Kazada sürücü Bekir Kılıçoğlu ve araçta bulunan Yaşar Kılıçoğlu (52) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar Kılıçoğlu hayatını kaybetti.
 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

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