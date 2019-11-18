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Sinop'ta hamsi bolluğu

KARADENİZ'de deniz suyunun soğumasıyla balıkçılar bereketli av dönemi geçiriyor. Sinop'ta tezgahları dolduran hamsi, 7,5 TL'den satışa sunuluyor.

  • DHA
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Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle ile Karadeniz'de balıkçılar ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Fırtınalı hava koşulları nedeniyle kimi zaman istenen avı gerçekleştiremeyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesi ile açıldıkları denizde bereketli av dönemi geçiriyor. Deniz suyunun da soğumaya başlamasıyla bol miktarda avlanan balıklar tezgâhları dolduruyor. Sinop'ta tezgahta hamsi 7,5, mezgit 20, istavrit 15, palamut boyutuna göre 8- 20, zargana ise 25 TL´den satılıyor.
 
'HAMSİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ'
 
Sinoplu balıkçı Ahmet Gür, balık çeşitlerinin azaldığını ancak hamsinin yüzleri güldürdüğünü belirterek, "Şu anda palamut ve istavrit az. Ama hamsi çok şükür milletimizin yüzünü güldürdü. Palamuttan zaten hiç hayır yok. Sezon boyunca çok az çıktı, önümüzde de pek görülmüyor" dedi. Gür, hamsinin Artvin Hopa mevkiine gittiğini belirterek, "Hamsi şu anda Hopa tarafına gitti. Belki yılbaşından sonra bitebilir. Ama vatandaşlar hamsiye doydu. Bu sene çok şükür bol bol hamsi oldu" diye konuştu.

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