Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı
Sinop'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
- AA
Ensar Özdem idaresindeki 57 DH 597 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 22. kilometresinde uçuruma devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Tolga Yeşilyurt, Mitat Erol, Serkan Akkoyun ve Onur Karabacak yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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