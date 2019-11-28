17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7681
  • 6,3528
  • 270.228
  • 106804
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sinop'ta palamut tekrar ağlara takılmaya başladı

Sinop'ta denize açılan balıkçılar, az miktarda palamut avlayarak limana döndü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezon başında balıkçıların büyük umut bağladığı ancak bugüne kadar yeterli avı yapılamayan palamut, son günlerde tekrar ağlara takılmaya başladı.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamudun bu sezon yüz güldürmediğini söyledi.

Deniz suyu sıcaklığının mevsime göre halen yüksek olduğuna işaret eden Bayrak, "O nedenle hamsi dışında diğer balık türleri pek verimli değil. Palamut yok gibi bir şey ama son günlerde az da olsa ağlara takıldı. Çok büyük beklentimiz yok ama sezonun kalanında biraz daha bollaşmasını bekliyoruz." dedi.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise avlanan palamutların büyüklüklerine göre tanesi 5 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu belirterek, "Vatandaşımız palamudu özlemiş. İlgi var ama maalesef balık az. İnşallah havaların soğumasıyla biraz daha fazla avlanır." ifadesini kullandı.

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Arnavutluk'ta bir deprem daha

Arnavutluk'ta bir deprem daha

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Bakan Kurum açıkladı: 20 katına kadar ceza gelebilir

Bakan Kurum açıkladı: 20 katına kadar ceza gelebilir

O ilimizden rekor! Turistler resmen akın etti

O ilimizden rekor! Turistler resmen akın etti

'Efsane Cuma’da dolandırılmamak için bu uyarılara dikkat!

'Efsane Cuma’da dolandırılmamak için bu uyarılara dikkat!

16. yüzyıldan kalma! Görkemiyle yıllara meydan okuyor

16. yüzyıldan kalma! Görkemiyle yıllara meydan okuyor

Ünlü oyuncunun yeğenine şiddet uygulamıştı... Cezası belli oldu

Ünlü oyuncunun yeğenine şiddet uygulamıştı... Cezası belli oldu

Çekmeköy'de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Çekmeköy'de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı
 

POPÜLER HABERLER

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

16. yüzyıldan kalma! Görkemiyle yıllara meydan okuyor

16. yüzyıldan kalma! Görkemiyle yıllara meydan okuyor

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

İnternetten satış yaparak başladı! Şimdi milyonluk şirketin sahibi

İnternetten satış yaparak başladı! Şimdi milyonluk şirketin sahibi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA