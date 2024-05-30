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Yaşam

Sır cinayet 18 yıl sonra çözüldü: Katil iş ortağı çıktı!

Eskişehir'de polisin kurduğu özel ekibin çalışmasıyla, 18 yıl önce kaybolan ve Kütahya'da cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iş ortağı tutuklandı.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 21:42 - Güncelleme:
Sır cinayet 18 yıl sonra çözüldü: Katil iş ortağı çıktı!
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Kentteki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kurulan özel ekip, 2006 yılında Eskişehir'de kaybolan Erhan Küpray'ın (33) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çevre illerde o dönem meydana gelen faili meçhul cinayetleri takibe aldı.

Özel ekip tarafından yapılan incelemede, Kütahya merkeze bağlı Demirciören köyünde Erhan Küpray'ın kaybolduğu dönemde, kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Özel ekibin yaptığı araştırmalarda, ölen kişinin ellerinin kravatla bağlandığı, çok sayıda kesici alet yarası olduğu, başının küt bir cisim ile ezilerek ve kısmen yakılarak tanınmaz hale getirilmeye çalışıldığı belirlendi.

DNA ÖRNEĞİ, OLAY YERİNDEKİ DELİLLERLE EŞLEŞTİ

Erkek cesedinin Küpray'a ait olabileceğini değerlendiren özel ekip, olay yerindeki iz ve delillerin DNA örneklerini Küpray'ın arkadaşı ve iş ortağı A.K. (51) ile karşılaştırdı. A.K'ye ait DNA örneği, olay yerindeki delillerle eşleşti.

A.K'nin, Küpray'ın cesedini, kendi köyüne yakın bir mevkiye gömmeye çalıştığı ancak ceset kısmen gömüldüğü için o dönemde kısa zamanda bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli A.K. ve ona cinayette yardım ettiği ileri sürülen Y.Ş (61), Kütahya'da yakalanarak Eskişehir'e getirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğünde ifadesi alınan 2 zanlı, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Şüpheli A.K, Erhan Küpray'ın arkadaşı ve iş ortağı olduğunu belirterek, öldürülmesine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.K. ve Y.Ş, adliyeye sevk edildi.

Polis tarafından adliyeye getirilen A.K, basın mensuplarının "Bunca yıl vicdan azabı çekmedin mi?" sorusuna, "Ben bir şey yapmadım, niye vicdan azabı çekeyim?" yanıtını verdi.

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen, "dolandırıcılık" suçundan 8 suç kaydı olduğu öğrenilen orman kesim işçisi A.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheli Y.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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