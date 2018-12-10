Sıra minik Ayberk’i ayağa kaldırmada

İzmir Çiğli’de yaşayan Ayberk Akın, beyin felci ve kronik akciğer yetmezliği ile doğdu. Ayberk’in tedavisiyle yakından ilgilenen annesi Neslihan Akın, masraflarını karşılayıp eşine destek olabilmek için evde sarma sarıp satarak para kazanmaya başladı. Son zamanlarda Ayberk’in omurundaki rahatsızlığın artması üzerine doktorları ameliyat olmasına karar verdi. Ancak aile gerekli olan parayı bulamadıkları için Ayberk’in de tedavisinde gerileme oldu. Bunun üzerine sosyal medyada bir video paylaşan Neslihan Akın’a birçok kişiden destek geldi ve Ayberk’in tedavisi için gerekli 23 bin TL para kısa sürede toplandı.

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Tedavi için gerekli olan paranın toplanmasının ardından Ayberk, geçen ağustosta ameliyat oldu. Hastanedeki tedavi sürecinden sonra taburcu edilen ve günlük bakımı evde devam eden Ayberk’ten sevindiren haber geldi. Omuriliğindeki eğriliğin giderilmesiyle, Ayberk artık düz oturmaya başladı, ayrıca solunum cihazından da ayrıldı. Ayberk şimdi ise ayağa kalkıp mucizeyi gerçekleştirmek için ise sabırsızlıkla sürecin tamamlanmasını beklemeye başladı. Oğlunun tedavisinin iyi gittiğini anlatan anne Akın, “Oğlumun ayağa kalkıp yürümeye başlaması en büyük dileğimiz” dedi.