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Yaşam

Şırıngalı çikolata ölümüyle ilgili karar! Okul müdürü görevden alındı

Ankara'da şırıngalı çikolata ölümüyle ilgili okul müdürü ve yardımcılarının yöneticilik görevi alındı. İki öğretmene bir yıl kademe ilerleme cezası ve bir yıl aylıktan kesme cezası verildi.

06.02.2020  16:53 - Güncelleme: 06.02.2020  17:39

Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın boğazına şırıngalı çikolatanın kapağının kaçması sonucu soruşturma başlatılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili kararı belli oldu.

Alınan bilgiye göre, 10 Aralık 2019'da Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşanan olay sonrasında Bakanlıkça başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

Soruşturma neticesinde, olay sonrası görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alındı.

Ayrıca Bakanlık tarafından konuyla ilgili adli sürecin büyük hassasiyetle yakından takip edildiği bildirildi.

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okulda çikolata yerken nefes alamayarak fenalaşmış, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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