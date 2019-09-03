Şırnaklı gezginler Avrupa’yı fethetti   

Şırnak’ın Balveren beldesinde yaşayan ilkokul mezunu çiftçi Feyzullah Artuç (50) ile okuma yazma kursuna giden 5 çocuğunun annesi eşi Taybet Artuç (48), beraber çalışıp beraber kazandı. Çift, çocukları büyüyünce farklı kültürler tanımak, yeni yerler görmek için yola çıktı. İlk seyahatlerini Türkiye’nin tarihi ve turistik yerlerine gerçekleştirdiler, ardından ise dünyanın kapılarını araladılar. Gezilerine yöresel kıyafetleriyle çıkan Artuç çifti, ineklerini satıp 1 Ağustos’ta da rotasını Avrupa’ya çevirdi.

‘İLGİYLE KARŞILANDIK’

20 günlük turda Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Yunanistan’a giden çift, bu ülkelerde toplam 25 şehri gezdi. Gittikleri her ülkede ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Feyzullah Artuç, Avrupa’daki yaşantıdan çok etkilendiğini belirterek, “Avrupa da görgülü olmak, saçını bir tarafa taramak veya yamalı bir pantolon giymemek değil. Medeniyet, insanın bütün değerlere önem vermesi. Medeniyet, insanlık uyumu çerçevesinde hareket etmek. Medeniyet gerçekten dürüst hareket etmek. Olumsuzluklardan kaçmak. Avrupa’daki insanlar birbirini kırmıyor, birbirlerini azarlamıyor. Huzur içinde yaşıyorlar. Medeniyetin kendisi huzur. Medeniyetin kendisi insanların birbirine uyum sağlaması, anlaşması. Dürüstçe hareket etmesi. Biz bunlara tanık olduk” diye konuştu.