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Yaşam

Şırnak'ta 65 kişi karda mahsur kaldı

Şırnak'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 65 kişi kurtarıldı.

AA19 Ocak 2021 Salı 18:33 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 18:33
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Şırnak'ta yağan yoğun kar dolayısıyla yolda mahsur kalan 9 araçtaki 65 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Şırnak'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şırnak-Siirt kara yolu Birini mevkisinde yol ulaşıma kapandı.

Yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, cep telefonuyla güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Bölgeye Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 sat süren çalışmayla 9 araçta bulunan 65 kişinin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

Minibüs sürücüsü Ali Aktanır, Siirt'ten Şırnak'a gitmek için yola çaktığını ancak kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını, güvenlik güçlerinden yardım talep ettiklerini söyledi.

Aktanır, "Yardımımıza ekipler koştu, yolu açtılar. Şimdi yolcularımla Şırnak'a gideceğiz. Allah razı olsun, emeklerine sağlık." dedi.

Yolcu Şerafettin Ekin de yolu açan ekiplere teşekkür etti.

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