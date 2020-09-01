DHA 01 Eylül 2020 Salı 13:26 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 13:30

Kavga, 30 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında sanayi sitesi yakınlarındaki yol kontrol noktasında meydana geldi. Uygulamada görevli polis memuru ve bekçi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ikili yumruk yumruğa kavga etti. Polis ve bekçinin silahlarının düştüğü kavga, yol kontrol uygulamasında görev yapan diğer güvenlik görevlilerin araya girmesiyle sonlandı.

POLİS VE BEKÇİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kavganın ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan incelemede, kavgaya karışan polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı. Kavga anı ise yol kontrol uygulamasındaki güvenlik kamerasına yansıdı.