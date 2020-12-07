İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Aralık 2020 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8063
  • EURO
    9,4654
  • ALTIN
    467.169
  • BIST100
    1329.9
Yaşam

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 20:30 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 20:30
ABONE OL

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 184,4 gram eroin, 18,82 gram sentetik uyuşturucu, 139,47 gram esrar, 0,98 gram bonzai ve 1350 lira para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B, H.D, H.U, M.M.S, S.Y, S.D. ve C.O. tutuklandı, S.G, F.G. ve O.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.