Şırnak'ta yıldırım isabet eden 2 kardeş hayatını kaybetti
Şırnak'ın İdil ilçesinde, yıldırım isabet eden 2 kardeş yaşamını yitirdi.
- AA
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayı köyünde yaşayan Kerem (12) ve Şükrü Acar (7) kardeşler, hayvanları otlatmak için köyün kırsalına gitti.
Akşam saatlerinde Acar kardeşlere yıldırım isabet etti.
Olayı gören köylülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri çocukların öldüğünü belirledi.
Kardeşlerin cenazeleri İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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