Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolu, şehir merkezi ve Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde etkili olan sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksama yaşanıyor.

Sis sebebiyle bazı bölgelerde, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Şehir içinde ring halindeki trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.

SAKARYA

Sakarya'da kent genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisin etkili olduğu Serdivan ilçesinde trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Bu arada sis, kentin bazı noktalarında güzel görüntüler oluşturdu.