Sisler altındaki Selimiye büyüledi
Edirne'de etkili olan sis nedeniyle başta Selimiye Camisi olmak üzere kentteki pek çok tarihi yapının muhteşem görüntüsü adeta büyüledi.
Yorgan gibi gökyüzünü kaplayan siste, dünyanın sayılı açık hava müzelerinden olan kentteki tarihi eserlerin kubbe ve minareleri kayboldu. Mimar Sinan’ın ustalığını konuşturduğu ve “kalem gibi” diye nitelenen 85 metre yüksekliğinde minarelerin bazı bölgelerden sadece külahları görüldü. “Altın üçgen” olarak adlandırılan bölgedeki Eski ve Üç Şerefeli camilerin de kubbe ve minarelerini kaplayan sis muhteşem manzaralar oluşturdu.
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