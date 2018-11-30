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Şişli'de 17 katlı iş merkezinde yangın çıktı

Şişli'de 17 katlı iş merkezinin beşinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Leylak Sokak'taki 17 katlı binanın beşinci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken soğutma çalışmalarına başlandı.

Öte yandan yangın nedeniyle üst katlara çıkarak mahsur kalan vatandaşlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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