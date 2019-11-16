20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Şişli’de 9 katlı binada korkutan yangın

Şişli’de 9 katlı binada çıkan korkutan yangında mahsur kalan 2 vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şişli’de 9 katlı binanın 8. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın ekiplerin çalışması sonrasında kısa sürede söndürüldü.
 
Edinilen bilgiye göre, saat 19.45 sıralarında Şişli Hürriyet Mahallesi Derebaşı Sokakta bulunan 9 katlı binanın sekizinci katındaki evin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye kaynaklarından alınan bilgiye göre, dairede mahsur kalan iki kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
 
Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
 

Rus askerleri üsse böyle girdi! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

İstanbul için tarihi gün

İstanbul için tarihi gün

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Polis alarm durumuna geçti! Şüpheli paket

Polis alarm durumuna geçti! Şüpheli paket

Cenaze anonsunu duyunca şok geçirdi! 'Kendimi yokladım, canlıyım'

Cenaze anonsunu duyunca şok geçirdi! 'Kendimi yokladım, canlıyım'

Çarptığı yaralıyı öylece bıraktı! Cümleleri büyük tepki çekti

Çarptığı yaralıyı öylece bıraktı! Cümleleri büyük tepki çekti

Genç mühendisin ABD’de sır ölümü

Genç mühendisin ABD’de sır ölümü
 

POPÜLER HABERLER

İlk kez görüntülendi: İşte Türkiye´nin yapay zekalı İHA´ları

İlk kez görüntülendi: İşte Türkiye´nin yapay zekalı İHA´ları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA