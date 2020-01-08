DHA 08.01.2020 16:30 - Güncelleme: 08.01.2020 16:30

Olay, Şişli, Büyükdere Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Aydın rüzgar nedeniyle reklam panosundan koptuğu belirtilen parçanın kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hasan Aydın'ın ölümünün ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek çalışmalara başladı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından Hasan Aydın'ı öldüren parçanın, panodan veya nereden koptuğunun tespit edilebileceği öğrenildi.

REKLAM PANOSU KALDIRILIYOR

Olayın ardından vinç yardımıyla sabitlenen reklam panosunun kaldırılması için bugün ekipler çalışma başlattı. Hasan Aydın'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen pano parça parça sökülerek indirildi.