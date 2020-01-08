İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9549
  • EURO
    6,6233
  • ALTIN
    302.041
  • BIST100
    112738
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Şişli'de fırtınada ölüm: Reklam panosu kaldırılıyor
Yaşam

Şişli'de fırtınada ölüm: Reklam panosu kaldırılıyor

ŞİŞLİ'de fırtınada, Hasan Aydın'ın başına isabet eden parçanın düştüğü belirtilen reklam panosu kaldırılıyor.

DHA08.01.2020  16:30 - Güncelleme: 08.01.2020  16:30
Olay, Şişli, Büyükdere Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Aydın rüzgar nedeniyle reklam panosundan koptuğu belirtilen parçanın kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hasan Aydın'ın ölümünün ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek çalışmalara başladı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından Hasan Aydın'ı öldüren parçanın, panodan veya nereden koptuğunun tespit edilebileceği öğrenildi.

REKLAM PANOSU KALDIRILIYOR

Olayın ardından vinç yardımıyla sabitlenen reklam panosunun kaldırılması için bugün ekipler çalışma başlattı. Hasan Aydın'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen pano parça parça sökülerek indirildi.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü
İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü

İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü

O anlar saniye saniye kaydedildi
O anlar saniye saniye kaydedildi

O anlar saniye saniye kaydedildi

Şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristten itiraf!
Şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristten itiraf!

Şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristten itiraf!

Yüzde 95'i Türkiye'den gidecek!
Yüzde 95'i Türkiye'den gidecek!

Yüzde 95'i Türkiye'den gidecek!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.