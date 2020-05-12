Şişli'de kısıtlamaya rağmen parka giden kadının söyledikleri şaşkına çevirdi

İHA 12 Mayıs 2020 Salı 19:41 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 19:41

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliklerine gönderilen genelgeyle tüm yurtta, park, bahçe, orman, sahil bantları gibi yerlerde yürümek, spor yapmak ve bulunmak yasaklanmıştı. Ancak bugün yüzlerce kişinin tüm uyarılara ve kısıtlamaya rağmen Şişli’de bulunan Maçka Parkı’na akın ettiği görüldü. Durumu fark eden polis ekipleri parka gelerek burada bulunan vatandaşları uyardı. Vatandaşlara, parkı acilen terk etmeleri konusunda ikazda bulunan ekipler, tüm parkı baştan aşağı kontrol ederek uyarılarını sürdürdü. Kısa bir süre sonra tüm park tamamen boşaltılırken, polis ekipleri çevredeki denetlemelerine devam etti.

“Temiz hava almak için maskemi çıkardım”

Parklarda yürümeye ilişkin kısıtlama geldiğini bilmediğini söyleyen bir vatandaş, “Biz bilmiyorduk ki. Normalleşmedi mi? Madem öyle biz de gideriz, sorun yok. Parka geldiğim için burada temiz hava almak için maskemi çıkardım. Yoksa normalde maskemizi takıyoruz, şu an da çantamda” dedi.