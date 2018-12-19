Şişli'de gecekondunun çatısı uyuyan ailenin üzerine çöktü

Olay saat 08.00sıralarında İncirli Dede Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle gecekondunun çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada evde uyuyan İbrahim Dinç eşi, Vidan Dinç ve 3 aylık bebeği çöken çatının altında kaldı. Anne bebeğini de alarak kendi imkanlarıyla çöken çatının altından çıkarak, çevredekilerden yardım istedi.

ÇÖKEN ÇATININ ALTINDA KALAN BABA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Çatının altında sıkışan baba İbrahim Dinç ise molozların altında kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri İbrahim Dinç´i sıkıştığı yerden çıkardı. Sedyeye konularak üzerine battaniye örtülen İbrahim Dinç için sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. İbrahim Dinç´in eniştesi Ali Davulcu ise, sedyenin başından bir an olsun ayrılmadı.

BEBEĞİNE SARILARAK AĞLADI

Enkazın altından kendi imkanlarıyla çıkan Vidan Dinç bebeğine sarılarak yaşadığı şokun etkisiyle uzun süre ağladı. Başından hafif yaralanan Vidan Dinç ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatısı çöken bina ise şerit çekilerek koruma altına alındı.