İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9317
  • EURO
    6,5722
  • ALTIN
    282.506
  • BIST100
    111177
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı
Yaşam

Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı

Konya'nın Derbent ilçesinde, birinci derece sit alanında define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

DHA20.12.2019  19:25 - Güncelleme: 20.12.2019  19:25
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan birinci derece sit alanında define aramak için kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi aldı.
 
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler kazı yapan M.A. (36), T.M. (29) M.Ç. (20), H.A.Ş. (34), M.Ç. (27) M.A. (34) Z.K. (28) ve A.B.'yi (28) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kazı alanında yapılan kontrolde herhangi bir tarihi eser niteliğinde eşyaya rastlanılmazken, 2 hilti, 2 Jeneratör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin yiyecek malzemelerini de yanında götürdüğü görüldü. Jandarmadaki sorguları devam eden 8 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin
Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin

Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz
Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz

Gaz için yüzde 25 indirime hazırız
Gaz için yüzde 25 indirime hazırız

Gaz için yüzde 25 indirime hazırız

Trablus’a girmemizi bir Türk topu engelliyor
Trablus’a girmemizi bir Türk topu engelliyor

Trablus’a girmemizi bir Türk topu engelliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.