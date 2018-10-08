Sıtmaya bitkisel tedavi

Botanikçi, eczacı ve parazitologtan oluşan bir ekip, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘sıtmaya bitkiler üzerinde çalışarak ilaç geliştirin’ çağrısı üzerine harekete geçti. Prof. Dr. Ahmet Özbilgin başkanlığında oluşturulan heyet, 10 yıl süren araştırmaların sonucunda Ege Bölgesi’nde İzmir ve Manisa dağlarında yetişen bitkiler üzerinde yaptığı çalışma sonrasında sıtma hastalığına iyi gelen dört bitki türü tespit etti. Tespit edilen bu bitki türleri ‘gür kötürüm, yedi düğme, öbek çalba, ören sıraca üzerinde yapılan çalışma raporu, DSÖ’ye ’ne sunuldu ve olumlu cevap alındı.