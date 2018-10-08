Sıtmaya bitkisel tedavi
Özellikle Afrika’da her yıl 500 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan sıtma hastalığına karşı geliştirilen bitki yoluyla tedavi çalışmalarında olumlu sonuç elde edildi.
Botanikçi, eczacı ve parazitologtan oluşan bir ekip, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘sıtmaya bitkiler üzerinde çalışarak ilaç geliştirin’ çağrısı üzerine harekete geçti. Prof. Dr. Ahmet Özbilgin başkanlığında oluşturulan heyet, 10 yıl süren araştırmaların sonucunda Ege Bölgesi’nde İzmir ve Manisa dağlarında yetişen bitkiler üzerinde yaptığı çalışma sonrasında sıtma hastalığına iyi gelen dört bitki türü tespit etti. Tespit edilen bu bitki türleri ‘gür kötürüm, yedi düğme, öbek çalba, ören sıraca üzerinde yapılan çalışma raporu, DSÖ’ye ’ne sunuldu ve olumlu cevap alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.