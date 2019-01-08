İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,497
  • 6,2817
  • 226.325
  • 90.304
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sivas kar tatili son dakika 9 Ocak 2019 yarın Sivas’ta okullar tatil mi Sivas Valiliği açıklaması

Sivas kar tar tatili son dakika, okullar tatil mi sorusu hakkında Sivas Valiliği son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. 9 Ocak 2019 Sivas okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamaları güncel olarak duyuruluyor. 8 Ocak’ta okulların tatil olup olmadığı öğrenilmek isteniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 8 Ocak Salı günü için kent merkezi ve Şarkışla ilçesi ile köylerde eğitime ara verildi. Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verileri doğrultusunda, kar yağışının gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi. 9 Ocak’ta Niğde ve Muş’ta okullar tatil oldu. Sivas’ta kar tatili olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sivas kar tatili, okullar tatil mi sorusu araştırılıyor. 9 Ocak Sivas kar tatili ile ilgili Sivas Valiliği açıklaması bekleniyor. Vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Sivas'ta 1 haftadır etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 406 köy yolu, ulaşıma kapandı. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bugün için kent merkezi ve Şarkışla ilçesi ile köylerde eğitime ara verildi. Kar yağışının kentte gün boyu süreceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi. Kar yağışı, yerleşim yerlerine ulaşımı da etkiledi. Kent merkezinde 23, ilçelerden Akıncılar'da 2, Altınyayla'da 7, Doğanşar'da 21, Gölova'da 4, Gürün'de 34, Hafik'te 13, İmranlı'da 69, Kangal'da 32, Koyulhisar'da 21, Suşehri'nde 10, Şarkışla'da 59, Ulaş'ta 16, Yıldızeli'nde 38 ve Zara'da 57 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'nce merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı kullanılarak, 211 kişilik personel ile karla mücadele çalışması sürdürülüyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 8 Ocak Salı günü için kent merkezi ve Şarkışla ilçesi ile köylerde eğitime ara verildi. 9 Ocak’ta Niğde ve Muş’ta okullar tatil oldu. Sivas’ta kar tatili olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas 9 Ocak kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimize eklenecektir.

8 OCAK’TA TATİL OLDU

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 8 Ocak Salı günü için kent merkezi ve Şarkışla ilçesi ile köylerde eğitime ara verildi. Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verileri doğrultusunda, kar yağışının gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi. Taşımalı eğitimde aksamalar olabileceği ihtimali üzerine kent merkezi ve merkez köylerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün için eğitime ara verildi.

Sivas'ta 1 haftadır etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 406 köy yolu, ulaşıma kapandı. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bugün için kent merkezi ve Şarkışla ilçesi ile köylerde eğitime ara verildi. Kar yağışının kentte gün boyu süreceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

406 KÖY YOLU KAPALI

Kar yağışı, yerleşim yerlerine ulaşımı da etkiledi. Kent merkezinde 23, ilçelerden Akıncılar'da 2, Altınyayla'da 7, Doğanşar'da 21, Gölova'da 4, Gürün'de 34, Hafik'te 13, İmranlı'da 69, Kangal'da 32, Koyulhisar'da 21, Suşehri'nde 10, Şarkışla'da 59, Ulaş'ta 16, Yıldızeli'nde 38 ve Zara'da 57 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'nce merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı kullanılarak, 211 kişilik personel ile karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

9 OCAK’TA KAR TATİLİ OLAN İLLER

9 Ocak kar tatili olan iller araştırılıyor. Kar tatili olan iller açıklandıkça haberimize eklenecektir.

NİĞDE’DE OKULLAR TATİL OLDU

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara yarın ara verildi.

Vali Yılmaz Şimşek, kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Şimşek, "Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır. Sevgili çocuklar, kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz." paylaşımında bulundu.

Hamile ve engelli kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.

MUŞ’TA OKULLAR TATİL OLDU

Muş’ta 9 Ocak Çarşamba günü eğitime bir günlük ara verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Kimse Türkiye'den terör örgütüne güvence vermesini beklemesin"

'Kimse Türkiye'den terör örgütüne güvence vermesini beklemesin'

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

Hakaretler yağdırdı: Ukalalığı bırak, adam ol

Hakaretler yağdırdı: Ukalalığı bırak, adam ol

'Bize yapılan 4 buçuk milyar saldırıdan NATO sorumlu'

'Bize yapılan 4 buçuk milyar saldırıdan NATO sorumlu'

'Altıntaş'ı FETÖ toplantılarında gördüm'

'Altıntaş'ı FETÖ toplantılarında gördüm'

Dünyanın en büyüğü olacak

Dünyanın en büyüğü olacak

İran'a hiç beklemediği yerden darbe: Onaylandı

İran'a hiç beklemediği yerden darbe: Onaylandı

Vatandaşlara büyük müjde: Faturayı devlet karşılayacak

Vatandaşlara büyük müjde: Faturayı devlet karşılayacak
 

POPÜLER HABERLER

Öğrencisinin öldürdüğü Ceren Damar Şenel´in düğün görüntüsü gözyaşına boğdu

Öğrencisinin öldürdüğü Ceren Damar Şenel´in düğün görüntüsü gözyaşına boğdu

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA