Sivas kar tatili son dakika 9 Ocak 2019 yarın Sivas’ta okullar tatil mi Sivas Valiliği açıklaması

Sivas kar tatili, okullar tatil mi sorusu araştırılıyor. 9 Ocak Sivas kar tatili ile ilgili Sivas Valiliği açıklaması bekleniyor. Vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Sivas'ta 1 haftadır etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 406 köy yolu, ulaşıma kapandı. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bugün için kent merkezi ve Şarkışla ilçesi ile köylerde eğitime ara verildi. Kar yağışının kentte gün boyu süreceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi. Kar yağışı, yerleşim yerlerine ulaşımı da etkiledi. Kent merkezinde 23, ilçelerden Akıncılar'da 2, Altınyayla'da 7, Doğanşar'da 21, Gölova'da 4, Gürün'de 34, Hafik'te 13, İmranlı'da 69, Kangal'da 32, Koyulhisar'da 21, Suşehri'nde 10, Şarkışla'da 59, Ulaş'ta 16, Yıldızeli'nde 38 ve Zara'da 57 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'nce merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı kullanılarak, 211 kişilik personel ile karla mücadele çalışması sürdürülüyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 8 Ocak Salı günü için kent merkezi ve Şarkışla ilçesi ile köylerde eğitime ara verildi. 9 Ocak’ta Niğde ve Muş’ta okullar tatil oldu. Sivas’ta kar tatili olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas 9 Ocak kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimize eklenecektir.

8 OCAK’TA TATİL OLDU

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 8 Ocak Salı günü için kent merkezi ve Şarkışla ilçesi ile köylerde eğitime ara verildi. Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verileri doğrultusunda, kar yağışının gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi. Taşımalı eğitimde aksamalar olabileceği ihtimali üzerine kent merkezi ve merkez köylerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün için eğitime ara verildi.

Sivas'ta 1 haftadır etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 406 köy yolu, ulaşıma kapandı. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bugün için kent merkezi ve Şarkışla ilçesi ile köylerde eğitime ara verildi. Kar yağışının kentte gün boyu süreceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

406 KÖY YOLU KAPALI

Kar yağışı, yerleşim yerlerine ulaşımı da etkiledi. Kent merkezinde 23, ilçelerden Akıncılar'da 2, Altınyayla'da 7, Doğanşar'da 21, Gölova'da 4, Gürün'de 34, Hafik'te 13, İmranlı'da 69, Kangal'da 32, Koyulhisar'da 21, Suşehri'nde 10, Şarkışla'da 59, Ulaş'ta 16, Yıldızeli'nde 38 ve Zara'da 57 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'nce merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı kullanılarak, 211 kişilik personel ile karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

9 OCAK’TA KAR TATİLİ OLAN İLLER

9 Ocak kar tatili olan iller araştırılıyor. Kar tatili olan iller açıklandıkça haberimize eklenecektir.

NİĞDE’DE OKULLAR TATİL OLDU

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara yarın ara verildi.

Vali Yılmaz Şimşek, kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Şimşek, "Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır. Sevgili çocuklar, kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz." paylaşımında bulundu.

Hamile ve engelli kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.

MUŞ’TA OKULLAR TATİL OLDU

Muş’ta 9 Ocak Çarşamba günü eğitime bir günlük ara verildi.