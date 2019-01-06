Sivas’a 17 ‘Hobbit evi’ daha
Sivas Belediyesinin “Yüzüklerin Efendisi” filmindeki “Hobbit evleri”nden esinlenerek kent yakınındaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı’na inşa ettiği yeni yamaç evleri bu ay sonunda hizmete giriyor.
İlk etapta 7 adet inşa ettirilen ve toprağa gömülü ilginç mimarisiyle dikkati çeken yamaç evleri, ziyaretçilerine doğayla iç içe otel konforunda konaklama imkanı sunuyor. Talebin artmasıyla ikinci etap proje çalışmaları kapsamında yapılan ve iç dekorasyonu tamamlanan 17 yamaç evi ise bu ay sonunda hizmete açılıyor. Evler bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlandı.
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