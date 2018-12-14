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Sivas-Erzincan kara yolunda ulaşım yoğun kar yağışı sebebiyle kontrollü olarak sağlanıyor

Sivas-Erzincan kara yolunda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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Sivas'ta aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolunun Seyfebeli mevkisinde yer yer buzlanmalara rastlanıyor.

Buzlanma nedeniyle yoldan çıkan araçlara kara yolları ekipleri müdahale ediyor. Ağır tonajlı araçlar ise yol denetim istasyonunda bekletiliyor.

Ekiplerinin sık sık tuzlama ve temizleme çalışması yaptığı kara yolu, zaman zaman tedbir amaçlı çift yönlü ulaşıma kapatılıyor.

Hafik ve Zara ilçelerinde de araçları bekleten ekipler, zincirsiz geçişlere izin vermiyor.

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