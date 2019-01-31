Sivas'ta 18 köy yolu ulaşıma kapalı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Gürün'de 8, İmranlı'da 9 ve Kangal'da ise 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.