Sivas'ta 18 köy yolu ulaşıma kapalı
Sivas'ta olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
- İHA
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Gürün'de 8, İmranlı'da 9 ve Kangal'da ise 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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