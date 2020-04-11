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Yaşam

Sivas'ta 3 köy daha Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı 3 köy ve bir mahalledeki apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA11 Nisan 2020 Cumartesi 19:18 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 19:18
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Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Suşehri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Çakırlı, Erence, Akşar köyü ile ilçe merkezinde bulunan Tepeardı Mahallesi'nde bir apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Öte yandan Koyulhisar ilçesi Boyalı köyünün 29 Mart'ta karantinaya alındığı anımsatılan açıklamada, sosyal izolasyonun tamamen sağlanması amacıyla karantina süresinin 18 Nisan'a uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, aynı gün karantinaya alınan ve 14 günlük süreci tamamlayan Koyulhisar ilçesinin Dilekli, Suşehri ilçesinin Gökçekaş ve Boyalıca köylerinde ise sosyal izolasyonun sağlanmasıyla karantina kararlarının kaldırıldığı kaydedildi.

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