Sivas'ta 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 6, ilçelerden İmranlı'da 14, Zara'da 11, Hafik'te 4, Gürün'de 3, Kangal'da 3 ve Yıldızeli'nde 2 olmak üzere 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 211 personel, 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesiyle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.