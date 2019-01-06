Sivas'ta 432 köye ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 21, ilçelerden Akıncılar'da 14, Altınyayla'da 6, Doğanşar'da 13, Gemerek'te 17, Gölova'da 9, Gürün'de 6, Hafik'te 23, İmranlı'da 74, Kangal'da 25, Koyulhisar'da 22, Suşehri'nde 38, Şarkışla'da 41, Ulaş'ta 14, Yıldızeli'nde 26, Zara'da 83 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.