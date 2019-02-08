İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2679
  • 5,9775
  • 221.519
  • 102.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sivas'ta 93 köye ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Doğanşar'da 2, Gürün'de 20, Hafik'te 3, İmranlı'da 16, Kangal'da 8, Suşehri'nde 3, Şarkışla'da 13, Ulaş'ta 4, Yıldızeli'nde 4, Zara'da 20 olmak üzere 93 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

Türkiye´nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP’nin başkan adayı adaylıktan çekildi

CHP’nin başkan adayı adaylıktan çekildi

Polis memurlarına FETÖ'den gözaltı

Polis memurlarına FETÖ'den gözaltı

10 numara İzmir

10 numara İzmir

Bakanlıktan kodlu sınav duyurusu

Bakanlıktan kodlu sınav duyurusu

Resmi plakalı araçla CHP afişi astılar

Resmi plakalı araçla CHP afişi astılar

Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz: Uçuşlar iptal edildi

Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz: Uçuşlar iptal edildi

7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı

7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı

ABD'den Türkiye'nin operasyonunu engelleme girişimi

ABD'den Türkiye'nin operasyonunu engelleme girişimi
 

POPÜLER HABERLER

Maraş´a ´ Kahraman´ unvanının verilmesi

Maraş´a ´ Kahraman´ unvanının verilmesi

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019