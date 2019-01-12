İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sivas'ta etkili olan soğuk hava Kızılırmak'ın bazı bölümlerinin buz tutmasına neden oldu

Sivas'ta birkaç gündür etkili olan soğuk hava dalgası Kızılırmak'ın bazı bölümlerinin buz tutmasına neden oldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kent genelinde hafta ortasından itibaren kar yağışı yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Soğuk hava nedeni ile kent genelinde daha önce Serpincik Göleti, Hafik, Ulaş ve Tödürge Gölü'nün yüzeyleri buzla kaplandı. Eksi 24 dereceye kadar düşen soğuk hava akarsuları da etkiledi.

Bu sabah hava sıcaklığının eksi 12 derece ölçüldüğü kentte 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın bazı bölümleri de buz tuttu. Sivas'tan doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Esenyurt Mahallesi civarındaki bölümlerinin tamamına yakını buzla kaplandı. Suyun az bir açıklıktan aktığı görüldü.

Bu arada kent genelinde de güzel kış manzaraları ortaya çıktı. Taşlıdere mevkisinde sergilenmek amacı ile bir işletmeci tarafından yapılan minyatür evlerden oluşan alan, karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Kent genelinde soğuk havanın etkisini bir süre daha sürdüreceği öğrenilirken, gelecek hafta içerisinde yeniden kar yağışı bekleniyor.

Yunanistan´da ele geçirilen uyuşturucu PKK/PYD´nin çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meslekten ihraç edilen hakimler FETÖ'den tutuklandı

Meslekten ihraç edilen hakimler FETÖ'den tutuklandı

Pompeo: Türkiye'nin gerekçelerini anlıyoruz

Pompeo: Türkiye'nin gerekçelerini anlıyoruz

23 terörist etkisiz hale getirildi

23 terörist etkisiz hale getirildi

YSK'dan seçmene uyarı: Oy kullanamayabilirler

YSK'dan seçmene uyarı: Oy kullanamayabilirler

Erdoğan 'Deden kurban olsun' deyince gözyaşlarına boğuldu

Erdoğan 'Deden kurban olsun' deyince gözyaşlarına boğuldu

Rusya: Spektr-R ile bağlantı kuramıyoruz

Rusya: Spektr-R ile bağlantı kuramıyoruz

Başkan Erdoğan bir ilin daha adaylarını açıkladı

Başkan Erdoğan bir ilin daha adaylarını açıkladı

Türkiye'den enerji alanında 'yenilenebilir' devrim

Türkiye'den enerji alanında 'yenilenebilir' devrim
 

POPÜLER HABERLER

Suriye sınırında bu sabah yapılan toplantı ne anlama geliyor?

Suriye sınırında bu sabah yapılan toplantı ne anlama geliyor?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA