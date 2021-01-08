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Yaşam

Sivas'ta hırsızları jandarma yakaladı

Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan şüphelileri Malatya'da jandarma yakaladı

AA08 Ocak 2021 Cuma 19:22 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 19:22
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Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 evden hırsızlık yapan 5 şüpheli, Malatya'da gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palanga Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında, şüphe üzerine 01 AGP 127 aracı durdurdu.

Araçta bir miktar uyuşturucu, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 2 hızar, çok sayıda bakır mutfak araç gereci ve çeşitli ev eşyaları ele geçirildi.

Araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinde, ele geçirilen malzemeleri Sivas'ın Gürün ilçesindeki 6 farklı evden çaldıklarını itiraf etti.

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