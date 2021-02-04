İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Şubat 2021 Perşembe / 22 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1401
  • EURO
    8,5498
  • ALTIN
    411.834
  • BIST100
    1534.9
Yaşam

Sivas'ta kaçak ava ceza

Sivas'ta yaban keçisi avlayan 3 kişiye 38 bin 559 lira ceza uygulandı.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 23:23 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 23:23
ABONE OL

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaban keçisi avladıkları iddia edilen 3 kişiye 38 bin 559 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskitoprak köyü Bayır mevkisinde devriye görevi yürütürken F.K, M.K. ve Y.K'nin, avlanması yasak hayvan türlerinden yaban keçisini av tüfeğiyle öldürdüklerini tespit etti.

Olay yerinde, avlanmada kullanıldığı değerlendirilen 3 av tüfeği ele geçirildi.

Bu kişiler hakkında, 27 bin 777 lirası yaban keçisi avlama tazminatı, 3 bin 594'er lirası idari para cezası olmak üzere toplam 38 bin 559 lira tutanak tanzim edildi.

Tanzim edilen tutanak ve evrakın, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.