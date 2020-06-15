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Yaşam

Sivas'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA15 Haziran 2020 Pazartesi 22:58 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 22:58
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Niksar Caddesi'nde Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Paşabahçe Mesire Alanı'ndan çıkan Ahmet Turan Yaşın yönetimindeki 06 AFA 469 plakalı otomobille Hasan Yılmaz'ın kullandığı 58 TR 235 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada sürücü Yaşın ile birlikte otomobildeki Songül ve Necati Yılmaz (61) ile Furkan Demirkan (12) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Necati Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Songül Yılmaz'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü Hasan Yılmaz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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