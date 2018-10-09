Sivas'ta kar yağışı aniden bastırdı yollar beyaza büründü
Sivas`ın Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü.
- İHA
Malatya- Sivas karayolu Gürün ilçesi Ziyarettepe mevkinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış yerini bir süre sonra kar yağışına bıraktı.
Mevsimin ilk karı karayolunu kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışına sürücüler hazırlıksız yakalandı.
Ekim ayında yağan karı sürücüler şaşkınlıkla karşılarken, kar yağışı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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