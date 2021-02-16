Sivas'ta karla mücadele

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişiyi karla mücadele ekipleri kurtarıldı.
İlçeye bağlı Karacaören köyüne gitmek isteyen 3 kişi tipiye yakalandı.
Vatandaşların araçlarıyla mahsur kaldıkları yönündeki ihbar üzerine bölgeye Suşehri İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yolu açarak mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 3 kişi ilçede bir otele yerleştirildi.
Diğer yandan Şebinkarahisar'ın Yumurcaktaş köyüne gitmek isterken yolda kalan 4 kişinin ise İlçe Özel İdare Müdürlüğünde misafir edildiği belirtildi.