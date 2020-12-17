İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2020 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7102
  • EURO
    9,4626
  • ALTIN
    466.688
  • BIST100
    1399.36
Yaşam

Sivas'ta kumar operasyonu

Sivas'ta kumar oynayan 9 kişiye 51 bin 715 lira ceza kesildi.

DHA17 Aralık 2020 Perşembe 23:14 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 23:14
ABONE OL

Sivas'ta koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, bir evde kumar oynayan 9 kişiye toplamda 51 bin 715 lira para cezası uygulandı.

Kent merkezinde Örtülüpınar Mahallesi’nde S.K.'ya (51) ait evde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri eve baskın düzenledi. Baskında 9 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. 9 kişiye Kabahatler Kanunu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplamda 51 bin 715 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi S.K. hakkında kumar oynatmak için yer temin etmekten yasal işlem başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.